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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«رانيا يحيي» تحيي حفل عيد الحب ببيت السحيمي .. غدًا

صدى البلد

تحيي الفنانة الدكتورة رانيا يحيي ، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون حفل عيد الحب غدا ببيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، حيث دعا الفنان بلال الشيخ مدير القصر فراشة الفلوت لتلتقي بجمهورها من خلال هذا الحفل المقام يوم الخميس ١٥ فبراير الساعة الثامنة مساء، والدعوة عامة ليجتمع الجمهور علي نغمات آلة الفلوت وفي عبق التاريخ وهـا المكان الاثري العريق.

يشارك رانيا في الحفل الدتور تامر بدران علي البيز جيتار والدتور شريف صلاح علي البيانو والدكتور هاني زين علي الات الإيقاع والفنان راجي كمال علي القانون والفنان شريف عزت علي الطبلة والفنان سيف هيثم علي الجيمبي

ما تستضيف رانيا موهبتين موسيقيتين الشابة السوبرانو نور اشرف وعازف الساكسوالترومبيت زياد الرفاعي، وسوف تقدم رانيا باقة من اجمل أغنيات الحب من الالحان العذبة والمعبرة عن الحب والعشق والتي نسجت /ارق المشاعر في وجدان المصريين والعرب وكذلك عدد من الأغنيات العالمية الغربية التي تغوص في معاني الحب بالحانها التي تداعب قلوب المستمعيني

يذكر ان رانيا يحيي هي عميد المعهد العالي للنقد الفني باكاديمية الفنون، وعضو المجلس القومي للمرآة والحاصلة عليجاىزة الدولة للتفوق في الفنون لعام ٢٠٢٣ ولها باع كبير في العمل الثقافي وكرمت في العديد من المحافل والموتمرات والمهرجانات الدولية في مصر وخارجها.

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