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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء وبنك مصر للمستفيدين من المشروعات السكنية

صدى البلد

وقع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد الفضيل شوشة ، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مع محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بخصوص حفظ ومتابعة الشيكات وخدمة وتسوية المتحصلات مع البنك المركزي للمستفيدين من المشروعات السكنية المستقبلية التابعة لمحافظة شمال سيناء.


ويتضمن نصوص البرتوكول - وفقا لبيان للمحافظة - يتم إعفاء المواطنين المستفيدين من الحد الأدنى للايداع في فتح الحساب المقرر حاليا بمبلغ 3 آلاف جنيه، الإعفاء من مصروفات فتح الحساب بدلا من سداد مبلغ 100 جنيها، الإعفاء من عمولة سحب الشيك ، الإعفاء من مصروفات إصدار بطاقة الخصم الفوري ، مع إعفاء 50% من مصاريف التجديد المعلنة ،الإعفاء من مصروفات كشف الحساب خلال العام الأول مع إعفاء نسبة 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، تخفيض عمولة الشيك المرتد إلى 10 جنيهات بدلا من 40 جنيها ، تخفيض عمولة حفظ الشيك الى 8 جنيهات بدلا من 20 جنيها،و تخفيض عمولة تحصيل الشيك إلى 10 جنيهات بدلا من العمولة المطبقة بحد أدنى 15 جنيها وحد أقصى 350 جنيها للشيك الواحد،كما يستفيد المواطن بكافة الخدمات التي يقدمها البنك.


ويقدم بنك مصر عدد من الخدمات لمواطني محافظة شمال سيناء منها "توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات الكترونية لخدمة أهالي المحافظة ، تقديم خدمة سداد الإيجار الشهري إلكترونيا عن طريق شبكة الانترنت ، التمتع بكافة الخدمات المصرفية لبنك مصر من سحب وإيداع وتحويل الأموال وتحويل الراتب أو المعاش من خلال أكثر من 900 فرع وأكثر من 3000 صراف ذاتي و4000 تاجر، الاستفادة بباقة من خدمات بنك مصر الالكترونيه" محفظة بنك مصر- خدمات بي ام أون لاين" والتي توفر على العملاء وقتهم وعناء التوجه للفروع لإتمام المعاملات البنكية ، إمكانية الحصول على منتجات بنك مصر ذات العوائد المرتفعة " شهادات وودائع وصناديق استثمار"، وإمكانية الحصول على منتجات التجزئة المصرفية " كروت مشتريات- قروض نقدية -مرابحات".


وعلى صعيد آخر - استقبل محافظ شمال سيناء ، أعضاء مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام.. وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها أعضاء المكتب في خدمه المصابين خاصة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة. 
 

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