سفير مصر السابق بدولة الاحتلال: مشكلة غزة مستمرة لفترة طويلة

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق بإسرائيل، إن حكومة دولة الاحتلال الحالية هي الأكثر تطرفًا على مدى 37 حكومة التي حكمت دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان رافضا لمشاركة الوفد الأمني في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار، وعندما وافق طالب الوفد الامني بالاستماع فقط، معقبًا: “رئيس الوزراء الإسرائيلي كان بيناور فقط في المشاركة في الاجتماع”.



وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء أن هناك بعض الخلافات بين حركة حماس ودولة الاحتلال في المفاوضات الجارية في القاهرة، تتمثل في مدة الافراج عن الرهائن، حيث ترغب حماس في الافراج عن الاسرى، إنهاء الازمة الفلسطينية بشكل شامل خلال 135 يومًأ

وأضاف ان حركة حماس طالب بالافراج عن 1500 أسير منهم 500 سجين امني ، ووقف الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد الافراج عن 3 اسرى مقابل كل أسير فلسطيني، وحماس ترفض ذلك.



وتابع ان مشكلة غزة تستمر لفترة طويلة، لان الرهائن عبارة عن 3 فئات، فهناك فئة تكافح من أجل اعادة الرهائن ، وهناك فئة اخرى ترفض تحرير الأسرى، لأنها ضد دولة الاحتلال، وهذا توجه يمني، وهناك مجموعة ثالثة تعمل على منع دخول المساعدات لقطاع غزة.