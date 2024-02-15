الأوراق المطلوبة لرفع دعوى خلع.. تفاصيل

تلجأ العديد من السيدات إلى المحاكم لإقامة دعوى خلع ضد زوجها ويبحث الكثيرين عن الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى و نستعرضها كالتالي:

الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلعة

-وثيقة زواج

-شهادة ميلاد الأولاد

-انذار عرش لمقدم الصداق

-توكيل المحامي