الأوراق المطلوبة لرفع دعوى خلع.. تفاصيل

تلجأ العديد من السيدات إلى المحاكم لإقامة دعوى خلع ضد زوجها ويبحث الكثيرين عن الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى و نستعرضها كالتالي:
الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلعة
-وثيقة زواج
-شهادة ميلاد الأولاد
-انذار عرش لمقدم الصداق
-توكيل المحامي
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تلجأ العديد من السيدات إلى المحاكم لإقامة دعوى خلع ضد زوجها ويبحث الكثيرين عن الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى و نستعرضها كالتالي:
الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلعة
-وثيقة زواج
-شهادة ميلاد الأولاد
-انذار عرش لمقدم الصداق
-توكيل المحامي
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