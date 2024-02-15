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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: زيارة أردوغان تأكيد لقوة مصر.. فيديو

صدى البلد

قالت النائبة مها عبد الناصر أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خطوة جيدة وتأكيد لقوة مصر.

وأضافت مها عبد الناصر خلال حوارها مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة “اون” يحسب بمصر انها لم تنجر او تنخرط في اي خطابات عدائيه على مستوى المسؤولين ضد تركيا خلال السنوات الماضية.

ثوابت

 وتابعت النائبة مها عبد الناصر انه لا ثوابت في السياسة فلا صديق دائم ولا عدو دائم السياسة تقوم على التحالفات طبقا للظروف المحيطة.

وكلن أعرب الرئيس  عبد الفتاح السيسي، عن الاعتزاز بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا، من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أخذًا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من التضييق على دخول تلك المساعدات، ما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.

الأشقاء الفلسطينيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب المساعدات الإنساني النائبة مها عبد الناصر

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