الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخيانة الزوجية

يلجأ العديد من المواطنين إلى المحاكم لإقامة دعوى الزنا ويبحث الكثيرين عن الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى و نستعرضها كالتالي:

وهناك شروط لقضية الزنا وهي كالآتي:

- أن الزوجة تكون مازالت في عصمت زوجها وليست مطلقة طلقة بائنة أو رجعية

- أن يكون الزواج صحيحا وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسمية

- الزوج له ثلاث شهور لتحريك قضية الزنا من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الأدلة الدالة على ذلك غير.

-لكي يتم رفع قضية الزنا يجب أن يكون بناء على توكيل خاص أو الزوج بشخصه

- يجوز التنازل عن قضية الزنا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائي