إعلامي يفتح النار على ناصر ماهر: ملكش خير في النادي اللي رباك

فتح الاعلامي إبراهيم عبد الجواد النار على تصريحات ناصر ماهر الأخيرة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد :الأهلي معندوش أساطير ازاي، لو مالكش خير في النادي اللي رباك هيبقى ليك خير في ناديك الجديد ازاي".

وقال ناصر ماهر: الأهلي فيه نجوم.. لكن الزمالك كله أساطير.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

مفاجأة نجم الزمالك

ونشر ناصر ماهر صورًا له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب قائلًا “استعدوا أنا وصلت”.

ووقّع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.