أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

كشف الاعلامي ابراهيم عبد الجواد أسباب خروج مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل من حسابات الزمالك

وكتب عبد الجواد عبر فيسبوك: جاب شقة جديدة وعنده أقساط" 🤔 أسرار لأول مرة هتعرفها عن أسباب خروج مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل من حسابات الزمالك .

وكان قد رفض ناصر منسي الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية مع نادي البنك الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كشفت تقارير صحفية أن النادى يريد ضم أسامة فيصل نجم نادى البنك الأهلي في صفقة تبادلية مقابل عودة ناصر منسي مهاجم الزمالك للبنك.

وشددت التقارير على أن منسي رفض الرحيل عن القلعة البيضاء في صفقة تبادلية، وحتى تلك اللحظة اللاعب رافض رفضا قاطعا.