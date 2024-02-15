الخارجية الفلسطينية تندد بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل تواصل تصعيد "انتهاكاتها" في الضفة الغربية، لتفجير ساحة الصراع برمتها، وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن الخارجية قولها في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية "تتحدى الدعوات والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في الضفة".

وأدانت الخارجية الفلسطينية ممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وفي مقدمتها هدم المنازل.

كما نددت الوزارة بما وصفته بالتصعيد الحاصل من اقتحامات القوات الإسرائيلية لجميع مناطق الضفة الغربية، وكذلك هجمات المستوطنين "وسرقتهم للأرض الفلسطينية واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم".

واعتبرت أن ما سمته الفشل الدولي في وقف الحرب على غزة ولجم "انتهاكات" إسرائيل والمستوطنين في الضفة يشجع الحكومة الإسرائيلية على "التمادي في تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".