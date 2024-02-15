كالوشا يحسم الجدل بشأن انتقاله للزمالك

كشف الاعلامي أبراهيم عبد الجواد تصريحات أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي بشان كواليس اقتراب الزمالك من ضمة.

وقال كالوشا : النادي اللي رفض يستغني عني.



علي الجانب الاخر أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يفكر في التعاقد مع أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، خلال شهر يناير القادم، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الخط الخلفي في الموسم الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سيكون حريصا على مراقبة كالوشا خلال الفترة المقبلة، وإنبي أصبح يحقق مكاسب مالية كبيرة من وراء بيع اللاعبين".

وأضاف: "إنبي طالب بتأجيل ملف التفاوض بشأن رحيل كالوشا إلى الصيف القادم. وهناك عناصر أخرى مرشحة للأهلي مثل إمكانية عودة محمد مغربي، وكذلك أسامة جلال، لاعب بيراميدز".

وتابع: "مروان عطية تألق بشكل ملحوظ في الموسم الماضي وكان محل إشادة كبيرة، ويجب أن يستعيد مستواه في أقرب وقت".