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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد نيمار: استحالة انضمام فتوح إلى الأهلي وإمام عاشور زملكاوي

صدى البلد

 علق سيد عبدالله نيمار نجم نادي الزمالك، علي كواليس أنتقال إمام عاشور للاهلي و أمكانية رحيل فتوح عن المالك.

 

وقال نيمار في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي مهيب عبد الهادي :حزنت من انضمام إمام عاشور للأهلي،  إمام كان في النادي زملكاوي وعائلته كلها زملكاوية هذه هي الصدمة، وعندما عاد من الأحتراف كان يأتي لنادي الزمالك ويتدرب معنا.

 

وأضاف : استحالة أن ينضم أحمد فتوح إلى الأهلي،فهو رجل صاحب كلمة واحدة، وأبلغني انه استحالة يترك نادي الزمالك.

 

علي الجانب الاخر أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

 

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

تصريحات سيد نيمار فتوح امام عاشور انتقال عاشور للزمالك

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