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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الميرغني: رمضان صبحي يحتاج للزمالك.. ومحمد صلاح يركز على مستقبله فقط

صدى البلد

أكد أحمد الميرغني نجم الزمالك السابق، أنه لا يتمنى إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك إلى حكام مصريين، مشيرًا إلى أن الحكم المحلي دائمًا يتعرض لانتقادات عنيفة، وسبق وتم انتقاد أحد الحكام في مباراة خسرها الأبيض بخماسية، بسبب (لفظ الأحتواء)، وتم الهجوم على الحكم بضراوة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة ETC الفضائية: "الأهلي لديه أدوات قوية في الضغط على الحكام والمنظومة بالكامل، وأكثر من الزمالك بمراحل، والتحكيم المصري كان يتواجد فيه رموز كثيرة مثل جمال الغندور وعصام عبدالفتاح ولم يُعد الآن مثلهم.. ومحمود البنا ومحمد معروف، لم يصلوا لنجومية وكاريزما جمال الغندور على المستوى العالمي".

وأضاف: "اللاعبين الموهوبين (الحريفة) يظهرون بشكل جيد في الزمالك، عكس النادي الأهلي الذي يعتمد على الجماعية، اللاعب الحريف والمهاري يظهر بشكل جيد داخل الفريق الأبيض، ونظام اللعب يساعده على الظهور بشكل مميز".

وأكمل: "لم أعاصر بالطبع الكابتن محمود الخطيب ولم أشاهده في الملاعب، ولكن حسام حسن قدم كثيرًا لمنتخب مصر أكثر من رئيس النادي الأهلي الحالي".

وتابع: "بالتأكيد، انتقال أي لاعب أهلاوي إلى الزمالك يكون فيه أزمة، ورمضان صبحي بالتأكيد في حاجة للانضمام إلى الزمالك أكثر من احتياج اللاعب لنفسه، وبالتأكيد رمضان اتخذ خطوة لم يحسبها جيدا بالرحيل عن الأهلي والانضمام لبيراميدز، وسوف يستفيد من الجماهير حال انتقاله للأبيض، كنت مترقب لامكانية عودة اللاعب للأهلي حتى أعرف ما سيقال وقتها من الجمهور".

وأضاف: "إمام عاشور لم يصل للمستوى المعروف عنه حتى الآن، لكن أي لقطة له يتم الاشادة بها، لأنه يتواجد في نادي جماهيري كبير، ويدعمه الأهلاوية بشكل قوي".

وزاد: "لا أعتقد أن محمد صلاح يضع أي شخص داخل مصر في (دماغه)، صلاح اختار طريقه ويركز فقط في مستقبله ووصل لمستوى عالٍ".

وأتم: "عمر كمال عبدالواحد اصبح لاعبًا في النادي الأهلي، ومن الصعب أن يتم استبعاده من صفوف منتخب مصر، حال تألقه وظهوره بشكل جيد مع الفريق، وستكون هناك ضغوط إدارية وجماهيرية لضمه".

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