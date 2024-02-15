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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إيهاب أمين: فخور بما يقدمه الجمباز المصري ونسعى للمزيد

صدى البلد

أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفني المؤهل لأولمبياد باريس 2024 ومشاركة أكبر عدد من الدول والأبطال العالمين الأولمبيين.

وأوضح "أمين" أن ما يحدث على أرض مصر الآن كان بمثابة حلم بدأ من 4 سنوات لإقامة أكبر حدث رياضي في اللعبة والمؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد أن اللعبة تطورت بشكل هائل خلال الفترة الماضية وكان خير مثال على ذلك فوز لاعبنا يحيى زكريا بأول ميدالية عالمية في تاريخ الجمباز المصري عقب فوزه ببرونزية بطولة العالم الأخيرة للناشئين والتي أقيمت العام الماضي بتركيا.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز خلال كلمته بحفل الافتتاح باستاد القاهرة الدولي أن الرياضة المصرية تمر بنهضة كبيرة خلال الفترة الماضية ونأمل في استمرار تلك النجاحات حتى أولمبياد باريس المقبلة.

وتابع أنه يرحب بكل أبطال العالم والدول المشاركة في البطولة العالمية بمصر ويتمنى التوفيق لكل الدول ولاعبيهم بمنافسة قوية وإقامة سعيدة في مصر وتحقيق حلم جميع الرياضيين بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من: 
فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

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