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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"العاصمة الإدارية" توقع عقدا لإنشاء شركة مساهمة لإدارة مرفق المياه بالمدينة

صدى البلد

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة دورش جلوبال الألمانية وشركة (ECG 
المصرية عقد إنشاء شركة مساهمة مصرية لتشغيل وإدارة مرافق مياه الشرب والري والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مجموعة من كبار المشغلين الألمان وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة .

إدارة تلك المرافق بفاعلية وكفاءة

واكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في بيان للشركة مساء اليوم، ان الشركة تهدف إلى إدارة تلك المرافق بفاعلية وكفاءة وتستهدف تقليل فواقد شبكات المياه لتصل إلى 7% فقط مع إدارة منظومة الفوترة والتحصيل من خلال العدادات الذكية التي وفرتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لكافة المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى أعمال صيانة تلك الشبكات . 

قام بالتوقيع عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعن شركة دورش جلوبال الألمانية، أولاف هوفمان رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة (ECG) المصرية.

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