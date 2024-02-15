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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 238 حالة تعد على الأراضي بمحافظة بني سويف

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات، في أسبوعها الثالث، منذ انطلاقها في 27 يناير الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأكد أحمد إبراهيم مدير إدارة أملاك الدولة ببني سويف، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء المرحلة وحتى 14 فبراير الشهر الجاري، وصل إلى 238 حالة تعد (137على أراضي أملاك الدولة و 101حالة تعد على أرض زراعية خاصة).
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.


من جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 35 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 3598 مترا مربعا، وفدانا واحدا و4 قراريط من أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.


وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم الخميس، استمرار المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وقال محافظ الشرقية، إن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 

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