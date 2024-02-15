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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال إفريقيا| رضا سليم: استعددنا جيدًا لمواجهة شباب بلوزداد

صدى البلد

قال رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، إن الفريق استعد جيدًا لمواجهة شباب بلوزداد التي تقام مساء الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 


وأضاف أن الجميع يعلم جيدًا مسؤولية هذه المباراة الصعبة التي يسعى الأهلي إلى تجاوزها وتحقيق الفوز والعودة من الجزائر بالثلاث نقاط؛ لمواصلة المسيرة في دور المجموعات والحفاظ على صدارة المجموعة. 


وأكد رضا سليم أن الأهلي اعتاد دائمًا على الوقوف على منصات التتويج، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على مواصلة المشوار في دوري الأبطال، وتجاوز دور المجموعات وقطع مرحلة مهمةً من أجل التتويج بالكأس الذهبية. 


وأضاف لاعب الأهلي أنه تجاوز فترة الإصابة الصعبة التي عاني منها خلال الفترة الماضية، ويشارك بقوة في التدريبات؛ من أجل مساعدة زملائه في الفترة الحالية والتي يخوض خلالها الأهلي مباراتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني خارج القاهرة في الجولتين الرابعة والخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


 وقال إنه سوف يسعى بكل قوة لتقديم أفضل ما لديه حتى يكون عند حسن ظن الجهاز الفني وجماهير الأهلي. 


وأوضح أن الإصابة هي أصعب شيء يمكن أن يواجه أي لاعب، ولكنها قدر، ويتعرض لها الجميع، وإنه ـ والحمد الله ــ تمكن من تجاوز الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية بالصبر والمثابرة، ويود أن يشكر كل زملائه الذين أحاطوه بمشاعر من الود والمؤازرة، كما يوجه الشكر أيضًا لجماهير الأهلي التي ظلت تسأل عنه وتطمئن عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.


واختتم رضا سليم تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي وقال: «جمهور كبير وعظيم، وأشكرهم على الدعم والمساندة و«دايما أهلي».

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