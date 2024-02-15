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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من إبراهيم عبد الجواد على هجوم أحمد سليمان عليه

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي منشور أحمد سليمان بعد الهجوم عليه بسبب تصريحات ناصر موسى.

وقال عبد الجواد من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي اكس :" أولا كل التحية والاحترام لمن اختلف معايا قبل المتفق .. لأن وجودكم أصلا نعمه وأنا براعي دايما أن أي حد بيتكلم من الجمهور يكون بدافع العاطفة لأن الجمهور الأساس في وجوده هو عاطفته تجاه النادي اللي بيحبه وبيشجعه .

وتابع:  حتى المتجاوز بسامحه لأن دي كرة ورياضة، ناس كتير بعتتلي اني ارد علي حاجات كتيره ، استنوا الرد النهارده في برنامج الهدف.  

وكان أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك كتب على حسابه الشخصي فيس بوك :" إبراهيم عبد الجواد اللي مركز قوي مع نادي الزمالك وأخباره لو مش عجبك قناة أون تايم سبورت تعالى نشغلك في قناة الزمالك، الدوري المصري فيه ١٦ نادي ركز شوية مع أخبارهم وأبعد عن نادي الزمالك،عندك اتحادات رياضية كتير ولا أنت مُفلس إعلامياً".

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