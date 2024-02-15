سفير القاهرة في جوبا يلتقي مسئولة أممية بشأن المساعدات إلى جنوب السودان

استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر في جنوب السودان، اليوم الخميس نائبة به الممثل الخاص ومنسقة المساعدات الانسانية ببعثه الامم المتحدة بجنوب السودان انيتا كيكي، حيث قدّم التهنئة للمسئولة الأممية بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، ومتنيا لها التوفيق والنجاح في المهام التي ستضطلع بها خلال عملها بالبعثة الأممية.

واستعرض السفير المصري العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجنوب السودان والتعاون المشترك في كافة المجالات، وحرص الجانب المصري على تقديم الدعم للأشقاء الجنوبيين وفقا لاحتياجاتهم في العديد من القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم العام والعالي والكهرباء. مع الإشارة إلى أن المقترب المصري يتمحور حول الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها لقيادة الدولة الشابة في المستقبل.

وتناول السفير المصري الأوضاع الانسانية المتدهورة في جنوب السودان جراء الأزمة السودانية مع التأكيد علي ان مصر وجنوب السودان هما أكثر دولتين تأثرا بتداعيات الأزمة خاصة وان مصر بها ما يقرب من ٩ مليون لاجئ يعاملون معاملة المواطنين المصريين ويحظون بكافه الخدمات وان مصر لا يوجد بها معسكرات للاجئين.

من جانبها، تطرقت نائبة الممثل الخاص للبعثة الاممية الي المهام الموكلة اليها حيث تتولى -بجانب عملها نائبة للممثل الخاص - مسئولية منسق المساعدات الإنسانية بجنوب السودان. حيث سلطت الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء الأزمة السودانية والتي يزيد من حدتها تراجع حجم الدعم المقدم من المانحين الدوليين.

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان علي استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تكاتف الجهود لصالح الشعب الجنوب سوداني ويحقق آماله في دولة مستقرة ومزدهرة.