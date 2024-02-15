عيب كدا كتير .. مهيب يوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علق الاعلامي مهيب عيد الهادي علي سوء ارضيه الملاعب في مصر والتي تتسبب في اصابة الكتير من اللاعبين .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس:" ‏المشكلة الاكبر والاخطر علي الكورة في مصر. الملاعب لاتصلح للعب كورة القدم وتقديم الكورة الحقيقية لكل لاعب واظهار امكانياتة. ارحمونا وشوفو . حل لأرضية الملاعب عيب كدة كتير ".

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.