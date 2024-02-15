الحجر الزراعي: 7.5 مليون طن صادرات سنوية.. ومصر رقم واحد في الموالح

رصد الإعلامى محمد شردى جهود الدولة في دعم الصادرات والتنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستهداف 100 مليار دولار من الصادرات.

وقال المهندس سيد عباس مدير مكتب الحجر الزراعى بمصر خلال حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مصر أصبحت رقم واحد في الموالح وتنتج 2 مليون طن موالح.

وأضاف مدير مكتب الحجر الزراعى بمصر أنه يتم تصدير 7.5 مليون طن صادرات زراعية سنويا، بزيادة حوالى 4 مليون طن سنويا.

الصادرات والواردات

واوضح سيد عباس أن وظيفة الحجر الزراعي هي الحفاظ على الصادرات أو الواردات بصفة عامة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستيراد أو التصدير.

ويقدم برنامج الحياة اليوم جولة ميدانية في عدد من المشروعات الزراعية بمحافظة البحيرة.