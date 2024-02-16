أخبار الفن.. طرح برومو فراولة لـ نيللي كريم..متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين السينمائي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية

مسلسلات رمضان 2024.. طرح برومو فراولة لـ نيللي كريم

طرحت منصة واتش ات الرقمية، برومو مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، التي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، على شاشات المتحدة.

بطل Game of Thrones على السجادة الحمراء لمهرجان برلين

وصل النجم الألماني، توم والشيها، صاحب شخصية جاكن هاغار في المسلسل الأسطوري Game of Thrones، للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله بمدينة برلين.

متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين السينمائي

اقتحم عشرات المتظاهرين مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله، للهتاف على السجادة الحمراء للمهرجان وقبل الافتتاح الرسمي للمهرجان الليلة، ووثق عدد من الصحفيين والمصورين لحظة اقتحام المتظاهرين ورفعهم للهواتف الخاصة بهم والهتاف دعماً للديمقراطية.

عبد الفتاح الجريني يطرح فيديو كليب علي بالي

طرحت شركة روتانا، على قناتها الرسمية علي يوتيوب، أحدث أغاني المطرب عبد الفتاح الجريني علي بالي، تزاما مع احتفالات عيد الحب.

يسرا: تعرفت على عادل إمام صدفة.. وأمي علمتني القوة

روت الفنانة يسرا تفاصيل مرحلة طفولتها، والتي تعرضت لمنعطفات كثيرة، إذ واجهت صعوبات وتحديات بالتزامن مع وصولها لسن الـ14، فقد انتقلت للاستقرار مع والدها الذي كان منفصلاً عن والدتها