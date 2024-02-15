هدية الرئيس السيسي للعرب .. وزير النقل يكشف أهمية خط التجارة الجديد

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بتنفيذ 7 ممرات لوجستية بمواصفات عالمية، مشيرا إلى أن “مشروع مصر طابا العريش” يربط بين ميناءي طابا والعريش بشرق بورسعيد.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المشروع يستهدف ربط المناطق الصناعية والانتاجية بخطوط سكك حديدية، مؤكدا أن سيناء أرض مصرية ومن حقنا فرض سيادتنا على كامل ترابنا الوطني.

وتابع وزير النقل، أن خط التجارة العربي يربط الأردن والعراق والخليج العربي بمصر، مؤكدا ان الشاحنات تصل من الأردن إلى ميناء الإسكندرية في 48 ساعة.

الامة العربية

وأشار كامل الوزير إلى أن خط التجارة العربي هدية الرئيس السيسي للشعب المصري والامة العربية.