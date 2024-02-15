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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمدة العاصمة الاسكتلندية يكرم جلال شاهين لتوثيقه الشطرنج العربي والإفريقي

صدى البلد

كرم لورد روبرت، عمدة العاصمة الأسكتلندية أدنبرة، البطل الدولي للرياضة الشطرنج جلال محمد شاهين، وذلك لمجمل أعماله وحصوله على العديد من الجوائز وبطولات محلية و دولية منذ فترة السبعينات إلى وقتنا هذا بالإضافة لقيامه بتوثيق وتأريخ اللعبة.

وأهدى عمدة إسكتلندا جائزة التميز العالمية للبطل وهو الأول الذي يتحصل على هذه الجائزة عربيًا وافريقيًا، مشيدًا بتأريخ وتوثيق شاهين لأحداث لعبة الشطرنج على ما يقرب من 50 عامًا مضت، في أفلام وثائقية من انتاج البطل العربي، موكدًا على قيمتها وأهميتها للناشئ والكبار من ممارسين والمهتمين باللعبة.

وقام جلال بإنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية لتأريخ الشطرنج الأفريقي "أكتوبر 1976 بطرابلس"، وتأريخ الشطرنج العربي "يوليو 1975 بدمشق" قيمة، الأفلام الوثائقية التي هي من إنتاج وتوثيق وأرشيفه بمجهود فردي، وحصل على إجازة بعرض تلك الأفلام من الاتحاد الدولي للشطرنج، وحصوله على عدة جوائز عالمية وقارية وعربية من خلال عرض تلك الأفلام.

يذكر أن جلال محمد شاهين ليبي الجنسية مقيم باسكتلندا، بدأ في مزاولة لعبة الشطرنج منذ نهاية عام 1971 على يد والده محمد شاهين مؤسس الاتحاد الافريقي للشطرنج وعضو مؤسس بالاتحاد العربي ومؤسس الشطرنج في ليبيا، وحصل جلال على العديد من البطولات المحلية و الدولية منذ السبعينات الي وقتنا هذا، واتجه مؤخرًا إلى توثيق وأرشفة تاريخ لعبة الشطرنج .

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