لتعزيز قواته.. الصومال والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا ضد الإرهاب

وقعت الحكومة الصومالية والولايات المتحدة اتفاقا لتعزيز القوات المسلحة الوطنية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية.

وينص الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه في مقديشو، على زيادة دعم الولايات المتحدة وتدريبها للجيش الوطني الصومالي، وخاصة لواء داناب النخبة، وإنشاء مراكز عسكرية في خمس مدن صومالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي شهد حفل التوقيع، إن الاتفاقية ستساعد حكومته على إصلاح وتحسين الجيش الصومالي وتأمين البلاد من التهديد الإرهابي.

ووجه محمود الشكر إلى الولايات المتحدة على دورها في تعزيز قدرات الداناب وغيرها من الأجهزة الأمنية الصومالية، وحث اللجنة المشتركة بين البلدين على إعطاء الأولوية لتنفيذ الصفقة.

ووقع الاتفاقية وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور والقائم بأعمال السفارة الأمريكية شين ديكسون، وحضرتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن بوني دينيس جنكينز.