البنك الزراعي: توزيع أجهزة كهربائية على 300 أسرة في 4 محافظات

وجه خالد بدر، الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، التحية للقوات المسلحة المصرية، لتقديمها كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية ووقفها بجانب الشعب المصري.

وأضاف خالد بدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: سعدنا بالمشاركة في مبادرة المنطقة الشمالية العسكرية، لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، على الأسر الأكثر احتياجا في 4 محافظات وهم: "كفر الشيخ والإسكندرية والغربية والبحيرة"، وساهمنا في دعم أكثر من 300 أسرة .

تابع الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي: دورنا في تعزيز المسؤولة المجتمعة واجب وطني، ونتعهد بالاستمرار في هذا الدور، وهناك خطوات مهمة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء.

