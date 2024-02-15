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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك يؤكد على تعزيز دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

صدى البلد

وفقًا لتقارير رسمي من مقر مجلس الوزراء البريطاني، أجرى المستشار ريشي سوناك مناقشات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن المهمة الحتمية المتمثلة في تعزيز دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كما ورد في سكاي نيوز البريطانية.

 

خلال اجتماعهما في داونينج ستريت، أكد رئيس الوزراء سوناك على الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة لدعم الاستقرار في الضفة الغربية، التي تشترك في الحدود مع الأردن، وتشمل هذه الجهود بشكل خاص فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العاملين في المنطقة.

وتعمل السلطة الفلسطينية، باعتبارها الهيئة الحاكمة للإقليم، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

 

ونقل متحدث باسم داونينج ستريت أن الزعماء تداولوا بشأن الأزمة المستمرة في غزة، واتفقوا على الضرورة الملحة لتأمين هدنة إنسانية فورية لتسهيل إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وزيادة كبيرة في توزيع المساعدات.

 

وأعرب رئيس الوزراء سوناك عن تقديره لمبادرات الأردن المبتكرة التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات البرية والجوية.

 ومن الجدير بالذكر أن الملك عبد الله الثاني شوهد مؤخرًا وهو يشارك في عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو مسعى فريد يقوم به الأردن بشكل متكرر.

 

وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، دعا الملك عبد الله الثاني إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحذر من شن المزيد من الهجمات الإسرائيلية على رفح، والتي رأى أنها من المرجح أن تؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى. 

وشدد على الحاجة الملحة للوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث على إنهاء الصراع الدائر.

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