إعلامي: لازم نقف خلف جيشنا ورئيسنا زي السد المنيع ضد أي فتنة

أكد الإعلامي محمد موسى، إن الاحتلال الإسرائيلي سيزول لا محالة لأنه وعد لله عز وجل لعباده، مضيفا: "الكيان الإسرائيلي مقدرش على المقاومة ولا هيقدروا وإن شاء الله هييجي اليوم اللي هنشوف فيه هؤلاء المجرمين مطرودين من كل الأراضي العربية ومشتتين في كل بقاع الأرض وده وعد رباني".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجيش والقيادة السياسية والشعب المصري يقفون على قلب رجل واحد لمجابهة المؤامرة التي تحاك ضد الجيش المصري بشأن الأحداث الجارية في غزة.

تابع: إسرائيل لن تستطيع أن تقضي على مجموعات شباب المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك أي أسلحة، بالرغم أن الكيان الإسرائيلي المحتل يمتلك أحدث سلاح على مدار 20 سنة مضت.

استطرد،: "جيشنا قوي وقوي جدا والكل بيعمله حساب وده يخلي حضرتك متبقاش قلقان علي أمنك القومي اللي الكل بيتآمر عليه والمطلوب مننا أننا نقف صف واحد خلف جيشنا ورئيسنا زي السد المنيع ضد أي فتنة أو أي وقيعه .

