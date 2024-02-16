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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس اتحاد العمال يحذر: اجتياح رفح سيفتك بالقضية الفلسطينية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشعب الفلسطيني المكلوم، يتعرض لجميع أنواع الإبادة والجرائم الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي يدعي أنه يحمي حقوق الإنسان الصمت يسيطر عليهم بشكل مخيف ولا أحد يتحدث عن قتل الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف مجدي البدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفتك بالقضية الفلسطينية والقضاء عليها برعاية دولية، لافتا إلى أن هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري.

تابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فلسطين تعد القضية المركزية والتاريخية لمصر على مدار التاريخ، ولن نسمح بتصفيتها، والشعب المصري يتبنى الدافع عن القضية الفلسطينية بقوة، وقدم آلاف الشباب المصري دمائهم للدفاع عن فلسطين، مؤكدا أن دفاع فصائل المقاومة عن أرضهم هو حق أصيل لهم. 
 

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