إحالة طالبين للجنايات لإدارة صفحة للاتجار بالأسلحة والذخائر

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية اثنين من الطلاب إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بإدارة صفحة على فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أنشئا واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك" " تطبيق واتس آب" يعرضا من خلاله صوراً للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الإتجار فيها بدون ترخيص

كما اتجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية الغير مششخنة «فرد خرطوش واتجربغير ترخيص في الأسلحة البيضاء «مطواة قرن غزال

كما أنشئا واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" " تطبيق واتس آب"

بهدف إرتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث