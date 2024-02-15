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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يفند ادعاءات الاحتلال باعتقال إرهابيين من المستشفيات

صدى البلد

دحضت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشدة تأكيدات إسرائيل بأن الأفراد المحتجزين في أحد مستشفيات غزة هم "إرهابيون"، كما أفادت سكاي نيوز البريطانية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتقال 20 "إرهابيًا" في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس. إلا أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ردت على هذه الادعاءات، كاشفة أن من بين المعتقلين تسعة من الكوادر الطبية والإدارية، وتسعة مرضى مسنين، والباقون من مرافقي المرضى.

وفي رد قوي، استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذه الاتهامات باعتبارها جزءا من نمط من الذرائع الملفقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تبرير أفعالها، بما في ذلك فرض الحصار، وشن الغارات الجوية، ومداهمة المستشفيات، مما أدى بشكل مأساوي إلى خسارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. العاملين في المجال الطبي.

وسلطت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الضوء على الاستهداف المستمر لمنشآتها وطواقمها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، وشددت على خطورة الوضع، واصفة إياه بأنه اعتداء منهجي ومستمر على الجهود الإنسانية في المنطقة.

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