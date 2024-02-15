بعد حل مجلس الأمة.. بيان عاجل لـ الوزراء الكويتي

أكد مجلس الوزراء الكويتي، أن المساس بالمقام السامي أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم الخميس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلـس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح.

واستعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس مجلس الوزراء الذي رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، لاتخاذ ما يراه بحكمته المعهودة مناسباً في شأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7 /2 /2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لسمو أمير البلاد والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة (54) من الدستور، بأن (الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس) وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ.

وأشار البيان إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساساً للمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.

وقال البيان : على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية، وذلك إيماناً وحرصاً من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات رغبة منها لمستقبل مزدهر انطلاقاً من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لأمير البلاد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.

واستناداً إلى نص المادة (107) من الدستور، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لأمير البلاد.