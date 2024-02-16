يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لحصول الحاضنة على الولاية التعليمية وهي كالآتي:

- قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه

-شهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب

-صورة بطاقة الأم

-بيان قيد بالمدرسة

-توكيل قضائي للمحامي