يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لحصول الحاضنة على الولاية التعليمية وهي كالآتي:
- قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه
-شهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب
-صورة بطاقة الأم
-بيان قيد بالمدرسة
-توكيل قضائي للمحامي
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يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لحصول الحاضنة على الولاية التعليمية وهي كالآتي:
- قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه
-شهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب
-صورة بطاقة الأم
-بيان قيد بالمدرسة
-توكيل قضائي للمحامي
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