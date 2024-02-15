حزب المؤتمر: زيارة رئيسي تركيا والبرازيل تحمل رسائل مهمة لإسرائيل

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أهمية تعزيز وتعميق التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، في ظل تجربتهم الرائدة في الخروج من أزمة الاقتصاد والديون ولا بد من الاستفادة منها.

ولفت رضا فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أهمية تصدي مجلس الأمن لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وقضية الفيتو التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لإجهاض كافة المحاولات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة المكلوم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر جاءت في وقت متميز ومناسب جدا، في ظل أعقاب الزيارة التركية، مما تعطي إسرائيل والعالم رسائل هامة جدا.

