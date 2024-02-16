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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مدارس القاهرة تتحدى الأمطار وظواهر فلكية فريدة منتظرة في فبراير

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

القومي للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد
و ممدوح معوض -نائب رئيس المركز للشئون العلمية و البحثية  وتنسيق  هبه عبدالمنعم الرفاعي- أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات -مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية   جاء ذلك من خلال استهداف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي)  للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وقد رصدت الدولة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر و من ثم إحلال المكونات المستوردة  وإيجاد بدائل محلية. 
 

جامعة حلوان الأهلية تنظم حفل ترحيب بالطلاب الجدد مع بداية الترم الثاني
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، خلال حفل ترحيب بالطلاب الجدد الذي نظمه اتحاد طلاب الجامعة مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2023-2024، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم بشكل متوازن مع الجانب الأكاديمي.

 

لهواة مراقبة السماء.. ظواهر فلكية فريدة منتظرة في فبراير
يشهد النصف الثاني لشهر فبراير 2024 عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستمتاع بمشاهدتها الرائعة.

القمر يظهر بجوار حارس الأرض أكبر الكواكب الليلة
تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية (حارس الأرض)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

فعاليات ختام المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب
اختتم المؤتمر الدولى التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب فعالياته بزيارة المعرض الدائم للمخرجات البحثية  للمركز القومى لمشاهده المنتجات البحثية القابلة للتطبيق في كل المجالات العلمية والصناعية كما تمت زيارة المعامل المركزية بالمركز القومى للبحوث للوقوف على أحدث الأجهزة العلمية بالمركز و تم إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهى كالآتى :

جامعة حلوان: تدريب 20 ألف طالب على الملكية الفكرية لتزويدهم بالمهارات المختلفة
بدأت جامعة حلوان فى تدريب طلاب جامعة حلوان على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

رعاية المبتكرين يختتم المرحلة الثانية من برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج الطلاب
اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

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