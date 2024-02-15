بلينكن يحث إسرائيل على التحقيق في مقـ.تل مراهق أمريكي فلسطيني بالضفة الغربية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى إجراء تحقيق في مقتـ.ل مراهق أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية.

ووقع الحادث عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على سيارة تقل محمد أحمد محمد خضور البالغ من العمر 17 عاماً، وفقاً لمنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين.

وتأتي وفاة خضور في أعقاب مقـ.تل مراهق أمريكي فلسطيني آخر، هو توفيق عبد الجبار، البالغ من العمر 17 عامًا، في الضفة الغربية في 19 يناير.

وشدد بلينكن على أهمية إجراء تحقيق شامل للتأكد من الحقائق وتحديد المساءلة.

وبينما أبلغت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين عن الحادث، لم تتمكن سكاي نيوز من التحقق بشكل مستقل من روايتها، ولم تقدم إسرائيل حتى الآن ردا على طلبات التعليق على الأمر.