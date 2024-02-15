الغرف التجارية تكشف تفاصيل توزيع الكوبونات السلعية بدلا من كراتين رمضان

كشف الأمين العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، الفئات، المستحقة لكوبونات السلع الغذائية، بدلاً من كراتين رمضان، التي تم الإعلان عنها اليوم في اجتماع رئيس مجلس الوزراء.

وقال "عز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، عبر على قناة "أون"، إن الكوبونات هي قسيمة مالية مخصصة لشراء السلع الغذائية بدلاً من كراتين رمضان، وهذه الصكوك تُصدرها الغرفة تجارية في كل محافظة ويتم تسليمها للمحافظين لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المدرجة ضمن قواعد البيانات.

وأضاف، أن الكوبونات تهدف لإتاحة الاختيار أمام المواطن لشراء السلع الغذائية التي يرغب فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الكرتونة الفارغة التي تصل إلى 20 جنيهاً.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستدرس إمكانية طرح الصكوك للمواطنين الراغبين في الحصول عليها بهدف إعادة توزيعها على المحتاجين والفقراء خلال شهر رمضان وفق ضوابط مشددة.