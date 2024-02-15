تونس.. قيس سعيد يقيل سفير بلاده لدى أبوظبي والقنصل العام في دبي

ذكرت مصادر تونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال سفير ‎تونس بأبوظبي معز بن ميم والقنصل العام في دبي شهير دجبي.

وفي وقت سابق أصدر الرئيس التونسي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي الذي انتهت مدة ولايته.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها تونس .

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد أشرف بقصر قرطاج على مراسم أداء اليمين لفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

ويأتي قرار التعيين في أعقاب مصادقة البرلمان التونسي على تعديل لقانون البنك المركزي ما يسمح استثنائيا بتمويل عجز الموازنة العامة.

وكان البرلمان التونسي أقر منذ نحو أسبوعين تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة «استثنائية» وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.