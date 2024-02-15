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رئيس التحرير
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ديني

بسيوني قارئا والهواري خطيبا.. الجامع الأزهر يستقبل أول جمعة من شهر شعبان

الجامع الأزهر يستقبل
الجامع الأزهر يستقبل أول جمعة من شهر شعبان

أول جمعة من شهر شعبان ، يستقبل الجامع الأزهر، غدا الجمعة، صلاة أول جمعة من شهر شعبان، والتي تبدأ بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني وخطيبا الدكتور محمود الهواري خطيب الجامع الأزهر. 

افتتاحات المساجد في أول جمعة من شهر شعبان

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (26) مسجدًا أول جمعة من شهر شعبان، منها (20) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (584) مسجدًا منها (455) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(129) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد (11606 ) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(61) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى
مديرية أوقاف الإسماعيلية
2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق 
مديرية أوقاف سوهاج
3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا
4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام
5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما 
6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس
مديرية أوقاف الشرقية 
7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر
8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس
9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير
مديرية أوقاف الجيزة
10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي 
12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا
13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى
15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود
16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية– مركز إيتاي البارود
17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف القليوبية
18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق
19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف مطروح
20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس
2. مسجد الزعفرانية – بردين 
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل 
مديرية أوقاف القليوبية
4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف سوهاج
5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا
مديرية أوقاف أسوان
6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية

10 قوافل دعوية كبرى  في أول جمعة من شهر شعبان 

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق غدا الجمعة (16/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل. 

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