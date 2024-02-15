كتلة الحوار تتبرع بعدد من مستلزمات المعيشة لأهل غزة

أرسلت اليوم كتلة الحوار عددا من الأغطية لأهلنا في غزه دعما ومساندة لصمود الشعب الفلسطيني وتم تسليمها للهلال الاحمر بالقاهرة لتوصيلها لأهلنا في غزة بسلام .

وأكدت كتلة الحوار فى بيان صحفى لها على كامل دعمها لأهلنا في غزة و تحيي صمودهم اللافت، وتقف ضد تصفية القضية الفلسطينية وتري أن الكيان المحتل يمارس حرب ابادة جماعية بمنتهي الوحشية و يقتل النساء والأطفال بلا رحمة ويمارس الكراهية والعنف بما يحرمه القانون الدولي وكل الاعراف الانسانية في صمت مخز من العالم .

وأكدت كتلة الحوار مساندتها لموقف الدولة الرسمي برفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.