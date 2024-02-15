«دومتي» تعلن البدء في تصفية «فريدوم دايري انترناشونال» التابعة

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، اليوم الخميس، قرار مجلس الإدارة بتصفية شركة فريدوم دايري انترناشونال لمنتجات الألبان - شركة تابعة - لعدم ممارسة النشاط، والتي تساهم فيها "دومتي" بنسبة 49% من رأس المال، ويبلغ رأس المال المدفوع 600 ألف دولار، وجاري السير في الإجراءات القانونية للتصفية.



وسجلت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، أرباحا بقيمة 354.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بربح 162.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.32 مليار جنيه، مقابل 3.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، حساب توزيع الأرباح للعام الماضي بقيمة 70.25 مليون جنيه.

وتقرر توزيع 56.52 مليون جنيه على المساهمين، بواقع كوبون نقدي قدره 20 قرشًا للسهم الواحد.

فيما تبلغ حصة العاملين من توزيعات الأرباح 7.02 مليون جنيه، فيما تقرر توزيع 6.711 مليون جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم توزيعها على الأعضاء التنفيذيين فقط.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 56.5 مليون جنيه على المساهمين عن العام الماضي.