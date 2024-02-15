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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستندات المطلوبة لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة

أرشيفية
أرشيفية

يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي: 

نسخة ضوئية من وثيقة الزواج.

-نسخة من التوكيل متبوعا بصورة كارنيه المحاماة.

-نسخة ضوئية من شهادة ميلاد الاطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.

-سوف تحصل على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.

-كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

-القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابيا أم سلبيا.

-عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

- 3 نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

-حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية.

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