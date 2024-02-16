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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدواء تكشف حقيقة وجود نقص فى عقاقير الأمراض المزمنة

صدى البلد

قام الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف الصناعية، بالرد على تساؤل هل يوجد ازمة دواء في مصر خاصة الادوية المتعلقه بالامراض المزمنة.

 وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الخلاصه المذاع عبر قناة "النهار" إن مصر تطبق الاشتراطات الأوروبية في صناعة الدواء.

 وأوضح الاختلاف بين مصر واوروبا وامريكا هو تداول الدواء حيث يتم تداوله في الدول الاوروبية بالاسم العلمي وانما في مصر يتم تداوله بالاسم التجاري ولا يوجد في مصر ثقافة استخدام الدواء البديل.

لا يوجد نقص

واكد الدكتور علي عوف أن جميع الأدوية التي يتم تصنيعها في مصر تخضع لرقابة هيئة الدواء واشتراطات منظمة الصحة العالمية. 

وتابع  رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف الصناعية، قائلا:" قائلا النقص في ادوية الامراض المزمنة بالاسم التجاري موجود وانما بالمادة الفعاله لا يوجد نقص".

أدوية الأمراض المزمنة ازمة دواء الأسم التجاري الأمراض المزمنة الدواء البديل الدكتور على عوف الصحة العالمية

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