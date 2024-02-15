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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: قضايا صعبة للغاية تعترض الوصول لصفقة الرهائن

صدى البلد

يعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، لكنه يسلط الضوء على تحديات كبيرة.

واعتبرت المقترحات السابقة التي قدمتها حماس إشكالية، لكن بلينكن يشير إلى إمكانية إحراز تقدم من خلال المفاوضات الجارية التي تشمل قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من المناقشات المكثفة، لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات التي شارك فيها رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر. يواصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز المناقشات في إسرائيل، مما يشير إلى استمرار الجهود لإيجاد حل.

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