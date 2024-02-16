أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقوق القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا .. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2023-2024.



الاحد .. بدء المرحلة الثانية من مسابقة العباقرة

أعلنت جامعة حلوان عن بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر .



حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول البرامج الدراسات العليا بجامعة كوين ماري

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية حول برامج الدراسات العليا المتاحة بكلية القانون بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025 ، وكيفية إعداد ملف للتقدم أونلاين.



جامعة القاهرة تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول فن القيادة الفعالة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات".. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمتخصصين والمهتمين والباحثين فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخبراء في مجال الميتافيرس والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية، للمشاركة وحضور ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة بقاعة الدكتور طارق كامل، والتي ينظمها مجلس بحوث الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع المجالس النوعية، وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منحة علمية يقدمها قطاع الشئون الثقافية والبعثات لمدة عام لجمع المادة العلمية ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات الهندسة، العلوم الأساسية ، الفيزياء النظرية والتطبيقية، واللغة التشيكية وآدابها .