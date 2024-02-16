عاجل
عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة 500 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات طبقا لقانون المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

حقوق القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا .. تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2023-2024.


الاحد .. بدء المرحلة الثانية من مسابقة العباقرة

أعلنت جامعة حلوان عن  بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر .


حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول البرامج الدراسات العليا بجامعة كوين ماري

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية حول برامج الدراسات العليا المتاحة بكلية القانون بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025 ، وكيفية إعداد ملف للتقدم أونلاين.


جامعة القاهرة تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول فن القيادة الفعالة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات".. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمتخصصين والمهتمين والباحثين فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخبراء في مجال الميتافيرس والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية، للمشاركة وحضور ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة بقاعة الدكتور طارق كامل، والتي ينظمها مجلس بحوث الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع المجالس النوعية، وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

 

آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك
يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منحة علمية يقدمها قطاع الشئون الثقافية والبعثات  لمدة عام لجمع المادة العلمية ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات الهندسة، العلوم الأساسية ، الفيزياء النظرية والتطبيقية،  واللغة التشيكية وآدابها .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ