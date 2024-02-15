رئيس صندوق المأذونين: الرجل يُثاب على جماع زوجته

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، إن الرجل يثاب إذا جامع زوجته، وهذا يدل على عظمة الدين الإسلامي، لافتا إلى أن الزواج قائم على المودة والرحمة وليست العلاقة الحميمية.

وأضاف سليم، خلال مشاركته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإسلام اشترط أن يكون الرجل لديه من القدرة الصحية والمادية ما يستطيع للزواج، لتأدية واجباته الزوجية، فأحكام الزواج خمسة، واجب ومندوب وجائز ومكروه ومحرم.

وتابع رئيس صندوق المأذونين: الإسلام أباح للمرأة رفع دعوى طلاق للضرر إذا ابتعد عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وامتنع عن إقامة العلاقة الحميمية، بدليل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، موضحا أن الإسلام ينظم الغريزة والعلاقة بين الرجل والمرأة، فالله تعالى خلق المرأة بطبيعتها تميل إلى الرجل والعكس صحيح.