عاجل
عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة 500 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات طبقا لقانون المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: حسام حسن يعلم أن تعيينه بعيدًا عن اختيارات الجبلاية

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه لم يتحدث أحدًا عن اخفاق منتخب مصر في المرحلة السابقة، في ظل اعتقاد البعض أن هناك مرحلة جديدة بعد تعيين حسام حسن، وتعني إغلاق الملفات السابقة، مع أنه من المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اتحاد الكرة لم يعلن عن أمور كثيرة في وقت فيتوريا وتم معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".

وأضاف: "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي (الوطنية) عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة، لكن لا يمكن الحديث عن ايجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًا خصوصا بعد مرحلة فشل مؤخرا في أمم إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس وعليه أن يرتب افكاره وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة أبوالعلا ويعلم أيضا كل التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".

وأكمل: "حسام حسن سيكون لديه مهمة كبيرة، في المرحلة المقبلة وعليه متابعة الدوري المصري والنزول باعمار اللاعبين، وبالتأكيد سيقوم بالتنسيق مع علاء نبيل، ولكن المرحلة الحالية ضيقة خصوصا في ظل معسكر مارس ومن ثم تصفيات كأس العالم في يونيو، ونتمنى أن يعبر المرحلتين.. وبالتأكيد سيكون هناك دعم إعلامي ولكن ليس مطلق، وبالتأكيد ستكون هناك مناوشات وهي أمور معتادة، ويجب عليه أن يختار التوقيت المناسب الذي يتحدث فيه، لأنه سيكون تحت اختبار سريع".

وواصل: "حسام حسن يعلم بأن تعيينه بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة ولذلك رفض التدخلات في تشكيل الجهاز المعاون ورفض ضم أي عنصر آخر حتى لو كان من أصحاب الكفاءة، وبالتأكيد هذا حقه لأنه يريد وجود تجانس بين جميع أعضاء الجهاز المعاون".

وأتم: "الأمور أصبحت مختلفة تماما وأصبح هناك أجندة دولية يلتزم بها جميع المدربين في المنتخبات، ويجب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الحرية كاملة في العمل خصوصا أنها مرحلة مهمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ