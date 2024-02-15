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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتحفظ على طاقم التحكيم الرواندي بسبب قوة مواجهة بطل الجزائر

صدى البلد

 

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على وجود تحفظ من جانب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه طاقم التحكيم الرواندي الذي تم تعيينه لمباراة شباب بلوزداد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الجهاز الفني للأهلي متحفظ على طاقم التحكيم الرواندي بسبب قوة مواجهة بطل الجزائر".

وأوضح: "النادي الأهلي في حالة غضب من اختيار الاتحاد الافريقي كاف لطاقم التحكيم الرواندي من أجل إدارة مباراة شباب بلوزداد".

وواصل: "الأهلي بالفعل تواصل مع مسؤولو كاف من أجل هذا الملف، ولكن جاء الرد أن الأزمة أن جميع حكام النخبة كانوا مشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية لذلك يوجد راحة للحكام".

وشدد إبراهيم سعيد على أن هناك حالة تخوف كبيرة من الأهلي بسبب طاقم التحكيم الرواندي للمباراة المرتقبة المقرر لها مساء غد الجمعة.

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