عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

صدى البلد

في واقعة ولا أغرب قامت عروس كندية  تدعى سوزان بإلغاء حفل زفافها، والذى قد كان من المقرر إقامته وذلك قبل عيد الحب ، وذلك لرفض المدعوين القيام بالمشاركة في تكاليف الحفل والقيام بدفع مبلغ حوالي 1500 دولار وذلك بدلاً من شراء هدية لها.

وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية قد أشارت العروس الكندية والتي عرفت باسم سوزان فقط، على موقع "فيس بوك"، أن حفل زفافها قد بلغت تكلفته 60 ألف دولار قد طلبت من جميع الضيوف القيام بمنحها هدية نقدية وذلك بقيمة 1500 دولار وذلك  قبل الحضور، إلا أنها في المقابل عندما جمعت مبلغ أقل من تكاليف الحفل قد قامت بإلغائه.

لتكتبت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي: "أصدقائي أشعر بالحزن الشديد وذلك عندما أعلن إلغاء حفل زفافي و أعتذر عن الإلغاء وذلك قبل أربعة أيام فقط..فلسوء الحظ، لقد تم انفصالي أنا وخطيبي وذلك بسبب بعض المشاكل والتي لا يمكن إصلاحها، وذلك بسبب عدم قدرتنا على القيام بإقامة حفل الزفاف، فكيف يمكن أن نقيم حفل زفاف والذي حلمنا به وذلك دون وجود التمويل المناسب؟ فلقد ضحينا كثيرًا ولم نطلب من كل ضيف سوى 1500 دولار لتحقيق حلمنا.

حفل زفاف عيد الحب وجود التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

موضوعات متعلقة

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مقطع فيديو لطريقة جديدة لقلي البيض يثير ضجة عبر السوشيال ميديا ..شاهد

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

تنحبس له الأنفاس..مقطع فيديو للحظة سقوط لعبة "الدوامة" في إحدى الملاهي بالعراق

أذهلت المارة.. طائرة تتحول لمحطة وقود | تفاصيل كاملة

تتغلب على السرطان 5 مرات.. قصة أمل لجميع المرضى

والله بيتنفس .. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب |شاهد

ترشيحاتنا

شرط أساسي لرفع دعوى الزنا أمام القضاء.. تعرف عليه

لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ