لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

في واقعة ولا أغرب قامت عروس كندية تدعى سوزان بإلغاء حفل زفافها، والذى قد كان من المقرر إقامته وذلك قبل عيد الحب ، وذلك لرفض المدعوين القيام بالمشاركة في تكاليف الحفل والقيام بدفع مبلغ حوالي 1500 دولار وذلك بدلاً من شراء هدية لها.

وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية قد أشارت العروس الكندية والتي عرفت باسم سوزان فقط، على موقع "فيس بوك"، أن حفل زفافها قد بلغت تكلفته 60 ألف دولار قد طلبت من جميع الضيوف القيام بمنحها هدية نقدية وذلك بقيمة 1500 دولار وذلك قبل الحضور، إلا أنها في المقابل عندما جمعت مبلغ أقل من تكاليف الحفل قد قامت بإلغائه.

لتكتبت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي: "أصدقائي أشعر بالحزن الشديد وذلك عندما أعلن إلغاء حفل زفافي و أعتذر عن الإلغاء وذلك قبل أربعة أيام فقط..فلسوء الحظ، لقد تم انفصالي أنا وخطيبي وذلك بسبب بعض المشاكل والتي لا يمكن إصلاحها، وذلك بسبب عدم قدرتنا على القيام بإقامة حفل الزفاف، فكيف يمكن أن نقيم حفل زفاف والذي حلمنا به وذلك دون وجود التمويل المناسب؟ فلقد ضحينا كثيرًا ولم نطلب من كل ضيف سوى 1500 دولار لتحقيق حلمنا.