نشرة المرأة والصحة.. تناول القهوة بهذه الطريقة يزيد من حرق السعرات الحرارية.. بالطرحة والعباءة.. نيرمين الفقي في العمرة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة نيرمين الفقي، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية وتأدية العمرة.

القهوة تعتبر مشروب الصباح المثالي بالنسبة للكثير من الأشخاص، وتوقظ القهوة الجسم والعقل من أول رشفة، لتزيد الإنتاجية وتغذي الإبداع، لتصبح جزءًا لا غنى عنه في عدد لا يحصى من الروتين الصباحي في جميع أنحاء العالم.

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.