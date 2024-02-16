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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تناول القهوة بهذه الطريقة يزيد من حرق السعرات الحرارية.. بالطرحة والعباءة.. نيرمين الفقي في العمرة

القهوة
القهوة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بالطرحة والعباءة| شاهد نيرمين الفقي خلال العمرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة نيرمين الفقي، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية وتأدية العمرة.

 

تناول القهوة بهذه الطريقة يزيد من حرق السعرات الحرارية| تفاصيل

القهوة تعتبر مشروب الصباح المثالي بالنسبة للكثير من الأشخاص، وتوقظ القهوة الجسم والعقل من أول رشفة، لتزيد الإنتاجية وتغذي الإبداع، لتصبح جزءًا لا غنى عنه في عدد لا يحصى من الروتين الصباحي في جميع أنحاء العالم.

ياسمين عبد العزيز تستعرض أناقتها بالأسود

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

 

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نشرة المرأة والصحة.. تناول القهوة بهذه الطريقة يزيد من حرق السعرات الحرارية.. بالطرحة والعباءة.. نيرمين الفقي في العمرة

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