أخبار الفن.. محمد عبده من داخل كواليس حفل ليلة سعود بن عبدالله.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل لحظة غضب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشر الحساب الرسمي لقناة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عددا من الصور للفنان محمد عبده أثناء كواليس حفل "ليله سعود بن عبدالله" ، قبل إنطلاقها مساء اليوم.

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT، على موقع إنستجرام البوسترات الرسمية لمسلسل لحظة غضب، المقرر أن يشارك قر الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤ .

أشاد المخرج محمد شاكر خضير بموهبة الفنانة مني زكي بعد تعاونهما فى مسلسل تحت الوصاية، الذي شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي.

كشف الفنان حسن أبو الروس حقيقة نيته لتقديم برامج مقالب فى رمضان، وذلك خلال حلوله ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح شخصيته فى مسلسل حالة خاصة.

نشرت الفنانة رباب ممتاز البوستر الرسمي للشخصية التى تجسدها ضمن أحداث مسلسل “صدفة”، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤.