أخبار الفن.. محمد عبده من داخل كواليس حفل ليلة سعود بن عبدالله.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل لحظة غضب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
قبل انطلاقه.. محمد عبده من كواليس حفل ليلة سعود بن عبدالله.. صور
نشر الحساب الرسمي لقناة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عددا من الصور للفنان محمد عبده أثناء كواليس حفل "ليله سعود بن عبدالله" ، قبل إنطلاقها مساء اليوم.
رمضان 2024.. Watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل لحظة غضب
طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT، على موقع إنستجرام البوسترات الرسمية لمسلسل لحظة غضب، المقرر أن يشارك قر الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤ .
محمد شاكر خضير: مني زكي موهبة ملهاش آخر
أشاد المخرج محمد شاكر خضير بموهبة الفنانة مني زكي بعد تعاونهما فى مسلسل تحت الوصاية، الذي شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي.
حسن أبو الروس يكشف حقيقة تقديمه برامج مقالب فى رمضان
كشف الفنان حسن أبو الروس حقيقة نيته لتقديم برامج مقالب فى رمضان، وذلك خلال حلوله ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح شخصيته فى مسلسل حالة خاصة.
رمضان 2024| رباب ممتاز تروج لدورها في مسلسل صدفة
نشرت الفنانة رباب ممتاز البوستر الرسمي للشخصية التى تجسدها ضمن أحداث مسلسل “صدفة”، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤.